Metz - Vincent Hognon : 'Il y a de la déception, de la frustration'

Pour la troisième fois cette saison, Metz a encore perdu de précieux points dans les derniers instants du match hier. Alors qu'ils menaient au score grâce à Ibrahima Niane, les hommes de Vincent Hognon ont encaissé un but de Morgan Sanson à la 95ème minute de jeu. Rageant pour le coach grenat.

"Il y a de la déception, de la frustration, de l'énervement, mais quand même les joueurs ont réalisé une belle prestation. On m'aurait dit avant le match qu'on prendrait un point, j'aurais été satisfait, mais là, forcément, on l'est beaucoup moins" a réagi l'entraîneur messin.

On a posé des problèmes à cette équipe, on aurait même dû tuer le match. Nos quatre premiers matches se sont aussi joués dans les dernières minutes, il faut absolument qu'on arrive à s'améliorer là-dessus. On perd à Lille et à Paris et ici on perd deux points, mais on bat Reims à deux minutes de la fin. Contre des grosses équipes on a tenu longtemps, il faut arrêter de ne voir que des choses négatives", a relativisé Hognon.