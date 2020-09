Metz - Vincent Hognon : 'Une victoire pas illogique'

Metz a décroché son premier succès de la saison en s'imposant 2-1 face à Reims grâce à un doublé d'Ibrahima Niane de quoi donner le sourire à Vincent Hognon en conférence de presse d'après match. "C’est une victoire à l’usure, une victoire qui n’est pas illogique mais, surtout, une victoire importante", a souligné l'entraîneur messin.

"Par rapport aux autres rencontres qu’on a terminées en supériorité numérique, on a eu des situations qu’on aurait dû conclure plus tôt… Tout n’est pas parfait, mais on a fait preuve de patience avec, en même temps, la volonté d’avancer. C’est positif. On voit qu’on a encore de la marge. Mais vu le contexte avec ces trois défaites, j’ai trouvé mon équipe très solide mentalement. L’enjeu était important."