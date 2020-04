Mexique - Une décision forte prise en raison du coronavirus !

Il s'agit très certainement de l'une des décisions les plus fortes qui ait été prises depuis le début de la crise sanitaire. Le 15 mars dernier, le Mexique a annoncé la suspension de ses championnats. Un mois plus tard, les propriétaires des 18 clubs de Liga MX (D1 mexicaine) ont fait un choix fort en votant pour la suspension des accessions et des relégations entre le premier et le deuxième échelon pour les cinq prochaines saisons !

Les clubs de deuxième division qui sont favorables à cette décision percevront 845 000 dollars par an, soit 777 000 euros, durant ces cinq saisons en guise de compensation.