MHSC - Andy Delort et Mihailo Ristic forfaits pour la réception du Stade Rennais FC

Pour la réception du Stade Rennais FC, prévue dimanche en début d'après-midi (13 heures, Stade de la Mosson) dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1, le Montpellier Hérault Sport Club sera privé des services de deux joueurs. Comme déjà relaté dans notre média, Andy Delort a rechuté sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais samedi soir dernier (victoire 1-2) et a retrouvé l'infirmerie. À nouveau touché aux adducteurs, l'attaquant héraultais prendra son temps pour revenir, la lésion précédente ayant mis quinze jours à guérir avant de lâcher à nouveau.

"On verra comment évolue la cicatrisation. Nous ne voulons pas être déçus", a déclaré Michel Der Zakarian, l'entraîneur pailladin, en conférence de presse. Un retour le 14 mars prochain pour l'acte II du derby contre le Nîmes Olympique (J29 Ligue 1) semble envisageable. Par ailleurs, face aux Rouge-et-Noir du SRFC, le MHSC ne pourra pas non plus compter sur Mihailo Ristic, le latéral gauche serbe étant également touché aux adducteurs.