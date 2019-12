MHSC - Andy Delort réaffirme son ambition d'Europe

Avec sept victoires, six nuls et six défaites (27 points), le Montpellier Hérault Sport Club pointe à la trêve à la neuvième place du classement de la Ligue 1. Le quatrième rang, synonyme de qualification pour la Ligue Europa, occupé par Lille (31 points), n'est qu'à quatre petites longueurs. Pour Andy Delort (28 ans, 6 buts et 2 passes décisives en 18 rencontres de championnat), le MHSC a tout ce qu'il faut cette saison pour aller chercher ce strapontin européen.

"On progresse chaque année, l’an dernier, on termine à une place de la Ligue Europa. On a l’équipe qu’il faut, cette année, pour aller chercher l’Europe", a lancé l'attaquant pailladin à La Nouvelle République, et de faire part de son total épanouissement aux abords de La Mosson : "À Montpellier, j’étais persuadé que ça allait marcher. C’est le club de ma ville, je suis né à 10 km du stade à Sète. Il y a un super coach, un super président. Ce club me correspond à 100%".