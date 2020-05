MHSC - Andy Delort tente de raisonner JM.Aulas

La LFP a prononcé l'arrêt officiel du championnat de Ligue 1 il y a maintenant un mois. Du côté de l’OL, Jean-Michel Aulas conteste cette décision depuis le départ (après avoir initialement prôné la saison blanche), et sa frustration ne devrait pas être atténuée avec le retour annoncé des autres championnats européens (Premier League, Liga, Serie A ainsi que la Bundesliga qui a déjà repris). Hier matin, le président de l'OL a de nouveau insisté pour "reprendre sans perdre de temps. Ce serait un moindre mal : arrêtons de se faire du mal, nos clubs sont malades du covid-19 et surtout de la décision injuste d’arrêter notre championnat !" a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Suite à cela, l'attaquant du MHSC, Andy Delort (28 ans), a tenté de répondre avec sagesse au dirigeant rhodanien. "Président, un de mes coéquipiers a été touché gravement par ce virus. On a été choqué, on a eu peur pour lui, pour nos proches, pour nous" répond l'Algérien sur le même réseau social, en faisant référence au cas de Junior Sambia. Il rappelle ensuite que "les malades du covid-19 sont dans nos hôpitaux, se battent pour vivre et on remercie jamais assez le personnel soignant".