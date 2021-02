MHSC - Bruno Genesio pour succéder à Michel Der Zakarian ?

Tandis que le technicien du MHSC Michel Der Zakarian (bientôt 58 ans) arrive en fin de contrat en juin prochain, et qu'il n'a reçu aucune proposition officielle de prolongation pour l'instant de la part du président Laurent Nicollin, les dirigeants montpelliérains ont établi une liste de successeurs potentiels. En effet, ils songent à lancer un nouveau cycle, et ce dès l'été prochain. On y retrouve d'ailleurs Bruno Genesio (54 ans) en tête de liste, affirme L'Equipe.

Pour rappel, l'ex-coach de l'OL est libre depuis son départ du Beijing Guoan cet hiver. "J'ai une certaine liberté qui me permet de faire un peu ce que je veux, de décider plus facilement. Même si je veux arrêter et faire autre chose, je peux. Je vais me donner le temps de la réflexion pour décider", a-t-il confié récemment à L'Equipe. Le Lyonnais a depuis réfléchi longuement, et a affirmé il y a une semaine au micro de Téléfoot qu'il était "prêt à entraîner un autre club français que l'OL". Le MHSC, qui a déjà commencé à interroger son entourage, ne peut pas lui offrir un salaire très important, mais le club de la Paillade pourrait l'attirer avec un contrat à longue durée (environ 4 ans). De plus, Patrick Vieira (44 ans), qui a été proposé et a des partisans en interne, Rémi Garde (54 ans), qui plaît beaucoup à Nicollin, Jocelyn Gourvennec (48 ans), Sabri Lamouchi (49 ans) et Bernard Blaquart (63 ans) ont également été évoqués. Affaire à suivre donc...