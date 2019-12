MHSC - Chotard réaliste face à la mauvaise série à l'extérieur

Joris Chotard (18 ans), sensation du début de saison héraultais, est apparu pragmatique sur le mauvais bilan à l’extérieur de son équipe en championnat (5 nuls, 4 défaites) à l’issue de la rencontre face à Lille (défaite 2-1) : "C’est encore une défaite à l’extérieur. Le match nul était intéressant pour nous et ce soir ce n’est pas la joie. À la fin du match on est trop laxiste, ça se joue sur des détails".

"On n’est pas complexé mais on est impuissant et incapable de tenir tout le match", a-t-il conclu un brin dépité. Les Montpelliérains, dixièmes au championnat, doivent inverser la tendance s’ils veulent espérer décrocher une place pour l’Europe.