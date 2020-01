MHSC - Clap de fin pour Souleymane Camara

Souleymane Camara, qui a fêté ses 37 ans en décembre dernier, ne prolongera pas son contrat à Montpellier, qui s'étend jusqu'en juin. L'attaquant sénégalais, titularisé à seulement une reprise cette saison (11 apparitions toutes compétitions confondues), devrait mettre un terme à sa carrière et intégrer le staff du club héraultais, comme l'a indiqué Laurent Nicollin. "En début de saison, on s’est mis d’accord que c’était sa dernière saison et qu’il rentrerait dans le staff du club", a expliqué le président du MHSC sur RMC Sport. "Nous n’avons pas encore décidé ce qu’il ferait. C’est à lui de voir."

Camara, qui avait rejoint Montpellier en 2007, a égalé le week-end dernier le record du nombre de matchs joués sous le maillot pailladin, en revenant à hauteur de Pascal Baills (429 matchs). "Je ne pensais pas que quelqu’un battrait un jour le record de Pascal. Et je suis fier pour Souley, content que ça soit un garçon comme lui qui batte son record", s'est félicité Nicollin. "On fêtera en temps voulu son record."