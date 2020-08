MHSC - Coronavirus : Der Zakarian demande à ses joueurs d'être responsables

Après que son match de reprise à Sète a été reporté, il y a une dizaine de jours, Montpellier a vu son déplacement à Marseille, initialement prévu ce mercredi au Vélodrome, toujours en amical, être annulé à son tour. La raison ? Un joueur du MHSC a été testé positif en début de semaine. "On s'est entraîné normalement depuis la reprise. On a passé le test lundi matin, et dans l'après-midi on a appris qu'un de mes joueurs était positif", a raconté Michel Der Zakarian au micro de La Chaîne L'Equipe ce mardi. "Ce matin (mardi), on s'est entraîné par groupe de six et on a bien respecté les distanciations pour chaque joueur. On a fait que du travail de course, sans ballon."

Le coach héraultais, "déçu de ne pas pouvoir jouer ce match amical" qui aurait permis "de retrouver du rythme et d'augmenter le temps de jeu des joueurs pour arriver à un très bon niveau pour la reprise du Championnat", le week-end du 23 août face à l'OL, a ensuite rappelé l'importance de respecter les gestes barrières, notamment pour ses joueurs. "On répète tous les jours aux joueurs de faire attention. Au sein du club, dans la structure du club, tout est bien organisé", a fait savoir MDZ. "Après l'entraînement, ils rentrent se doucher chez eux. La difficulté, c'est que l'on ne peut pas contrôler les joueurs chez eux. Il faut que les joueurs soient responsables, ce sont des grands garçons. Il ne faut pas sortir, essayer d'aller un minimum dans la rue, et mettre les masques, même dans la rue, pour se protéger et protéger les autres." Pour rappel, Junior Sambia et Mihailo Ristic avaient déjà contracté le covid-19, au cours des derniers mois.