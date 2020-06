MHSC - Covid-19 : Junior Sambia raconte son calvaire

Junior Sambia s'est confié pour la première fois dans la presse depuis son infection au covid-19 suivie de son hospitalisation, en avril dernier. Sur les ondes de France Bleu Hérault, lundi soir, le jeune défenseur du Montpellier-Hérault (23 ans) a d'abord tenu à rassurer sur son état de santé. "Aujourd'hui, ça va très bien. Je me sens bien, j'ai la forme, je peux faire du sport, tout est normal donc je suis content", a-t-il confié dans un sourire. À une semaine de la reprise de l'entraînement à Grammont (lundi 22 juin), l'ancien niortais se dit prêt. "Je me sens prêt à rejouer, bien sûr, il n'y a aucune gêne, rien qui me dérange. A part peut-être deux, trois kilos à rattraper. Mais sinon, tout va bien."

Sambia, qui a expliqué avoir d'abord eux "des maux de tête, de ventre", puis "des vomissements et de la diarrhée", ne sait "pas où (il a) attrapé ça". "Le docteur est venu me voir, on pensait à une gastro, mais j'ai fait les tests du covid au cas où et c'était négatif...", a poursuivi Sambia. "Mais comme je ne me sentais pas bien, je suis allé à l'hôpital (...) J'ai dormi à l'hôpital et, le lendemain, je commençais à avoir des problèmes respiratoires (...) Eux-mêmes ne savaient pas trop ce que j'avais, ça changeait tout le temps. C'est deux jours avant ma sortie de l'hôpital qu'ils m'ont dit que j'avais le covid."