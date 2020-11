MHSC - Daniel Congré : "On a un potentiel offensif énorme"

Montpellier va mieux. Après un énorme trou d'air en octobre, le MHSC reste sur un série de trois victoires de rang avant d'aller affronter Lorient dimanche à 15 heures. Désormais quatrièmes au classement, les montpelliérains ont changé de système sur ces dernières rencontres. Un coaching gagnant de la part de Michel Der Zakarian sur lequel s'est épandu le défenseur Daniel Congré (35 ans) en conférence de presse.

"Depuis que Michel Der Zakarian est arrivé au club, on a essentiellement joué en 3-5-2. Revenir à une défense à 4, nous demande forcément un temps d’adaptation même si on l’a beaucoup travaillé en pré-saison. Les automatismes reviennent petit à petit mais il nous faut du temps. Ce qu’on fait reste cohérent. On a un potentiel offensif énorme dans cette équipe, autant l’utiliser. Même s’il y a eu quelques erreurs contre Strasbourg, cela nous empêche pas de rester solide défensivement. Dans l’ensemble c’est plutôt bon, le système nous correspond bien. Ce qui est bien c’est que tous les systèmes qu’on a pu adopter, ont connu la même réussite, c’est bien pour la suite', a positivé l'héraultais.