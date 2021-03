MHSC - Daniel Congré : "On mérite de passer"

Après la victoire en 16es de finale de Coupe de France contre Alès (1-2), le joueur de Montpellier Daniel Congré (35 ans) a félicité la performance de son équipe, qui selon lui, mérite de passer.

"Ces matchs de Coupe, on sait comment ils se passent. Si tu perds le match, c’est compliqué. Ils peuvent avoir une seule occasion, d’ailleurs leur but c’est un peu ça avec une frappe qui est contrée. On savait que ça pouvait se jouer sur des détails. On a su ne pas lâcher sur un terrain compliqué, même si on y était préparés. On a montré un bon état esprit, en ne lâchant rien. Nos rentrants ont fait la différence, l’objectif était de passer. Il n’y a pas eu de casse, c’est le principal. Au fur et à mesure que les minutes défilent, on voit le couperet arriver avec une fin aux TAB et le jeu de la loterie mais heureusement, on a réussi à inscrire ce but victorieux. On mérite de passer, c’est une bonne chose et un coup de chapeau à cette équipe d’Alès qui a fait un bon match. On passe à la suite", a confié le défenseur du MHSC.