MHSC - Delort : 'Il faut reveler la tête'

Après un début de saison canon, Montpellier connaît un coup d'arrêt depuis plusieurs semaines. Giflés (0-4) face à Reims la semaine passée, les héraultais se déplacent ce dimanche 13 heures sur la pelouse de l'AS Saint-Étienne, un club lui aussi à la peine. Présent en conférence de presse avant ce match, Andy Delot (29 ans) a évoqué les difficultés du MHSC.

"Je pense qu’il y a des périodes avec des situations comme les matchs contre Reims et Monaco où l’on doute. C’est compliqué, tout est remis en question. On s’est dit les choses dans le vestiaire hier, il faut retrouver cette solidarité qu’on avait", a glissé l'attaquant algérien.

Ligue 1 - 9e Journée

Delort a aussi profité de ce point presse pour adresser un message à ses supporters. "Je prends à cœur de voir les supporters pas contents, ça m’a tracassé. J’ai pris la parole hier parce que je trouve que c’est facile de critiquer un entraîneur comme ça à été fait mais ce sont nous les joueurs les premiers acteurs sur le terrain. Les supporters aiment le club, moi aussi. Aujourd’hui, il faut relever la tête. Il faut être plus groupés, plus solidaires. Il y a une urgence, on est conscient que ce week-end il faut qu’on fasse un bon match. Il faut relancer la machine, on a le groupe pour et on va y arriver", a promis le numéro 9 montpelliérain.