MHSC - Delort, Hilton, Savanier, Der Zakarian touchés par le coronavirus

Dans un communiqué dévoilé plus tôt dans la matinée, la direction de Montpellier nous informait que 12 membres du club et du staff avaient été testés positifs au Covid-19. Selon RMC Sport, beaucoup d'habituels titulaires du MHSC sont concernés. Daniel Congré, Vitorino Hilton, Pedro Mendes, Téji Savanier, Nicolas Cozza, Jonas Omlin, Dimitry Bertaud, et même Andy Delort sont les joueurs contaminés. L'attaquant de 29 ans avait pourtant déjà contracté le virus en début de saison.

Parmi les membres du staff touchés par le virus on retrouve Michel De Zakarian. L'entraineur de Montpellier ne sera pas du déplacement à Monaco ce dimanche tout comme son adjoint Franck Rizetto, l'entraineur des gardiens Teddy Richert ainsi qu'un intendant du club. Malgré tout, le match face à la Principauté serait pour l'instant maintenu et les Montpelliérains seraient en mesure de constituer un groupe selon RMC Sport. De nouveaux tests sont toutefois prévus jusqu'à dimanche.