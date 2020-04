MHSC - Delort a choisi son scénario idéal pour la fin du championnat

Alors que le Premier ministre français Edouard Philippe a annoncé ce mardi après-midi la fin de la saison 2019-2020, la LFP va devoir trancher sur l'issue du championnat. Jeudi, un conseil d'administration sera organisé par le bureau de la LFP afin de prendre la décision tant attendue qui déterminera notamment quels clubs participent aux compétitions européennes la saison prochaine. Trois scénarios sont étudiés et Andy Delort a clairement sa préférence, comme il l'a fait savoir à nos confrères de RMC Sport.

"Je pense que c’est logique, c’est la meilleure solution. On le voit, il y a encore des cas" a d'abord déclaré l'attaquant montpelliérain concernant la décision prise par le gouvernement. "C’était beaucoup trop dangereux de nous faire attaquer de suite donc c’est une sage décision. Pour moi, c’est sûr que l’on ne devait pas reprendre. Pas que nous, pour nos familles, nos proches. En plus, il vont figer le calendrier à la 27e journée donc c’est bien (rires, Montpellier pourrait être européen si le classement s’arrête à la 27e journée). Plus sérieusement, ça serait logique même si ça m’arrange. La 28e journée n’a pas été finie (le match Strasbourg-PSG avait été reporté) donc il faut arrêter le championnat à la 27e journée" a-t-il ajouté. Sur son compte Twitter, il a même ironisé en mentionnant Jean-Michel Aulas puisque l'OL serait également qualifié en Europa League si ce scénario était choisi. "L'option 2 est intéressante, pas vrai Président Aulas ? On est ensemble" a écrit le buteur du MHSC.