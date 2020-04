MHSC - Delort admire Neymar et tacle (encore) Paredes

Interrogé hier par un journaliste L'Equipe lors d'un live sur Instagram, Andy Delort (28 ans) l'attaquant de Montpellier, a évoqué Neymar et Leandro Paredes, avec qui il a eu une légère altercation lors du match aller à la Mosson face à Paris en décembre dernier (victoire du PSG 3-1). A propos du Brésilien, l'international algérien ne se montre pas rancunier, "Neymar, c’est un chambreur et j’aime ça. Quand il me met un petit pont au Parc, je me suis dit 'quel bâtard', mais c’est normal". A la suite du match retour au Parc des Princes (5-0 pour le leader du championnat), les deux joueurs parisiens avaient chambré le n°9 pailladin sur une photo, ce qui n'a pas manqué d'amuser le Sétois. Il explique, "et même la photo dans le vestiaire, ça m’a fait marrer. Je suis un chambreur moi aussi. Au moins je sais que je ne suis pas passé inaperçu".

En revanche, Delort (9 buts et 3 passes décisives en Ligue 1) a toujours une dent contre Paredes qu'il avait accusé "d'insulter tout le monde sur le terrain". Concernant l'Argentin, "lui, c’est différent" affirme-t-il avant de lancer : "je ne veux pas en parler. Je vois qu’il y a un champion de MMA qui suit le live, il pourra nous arbitrer dans une cage (rires)".