MHSC - Delort en remet une couche sur Paredes

Andy Delort était l’invité de la Team Duga hier soir, sur les antennes d’RMC Sport. Les chroniqueurs en ont profité pour revenir, encore une fois, sur son clash avec Neymar et Paredes lors du match aller, entre le MHSC et le PSG, en décembre dernier (défaite 1-3). L’attaquant montpelliérain est revenu sur l’attitude des deux Parisiens sur le terrain, “à un moment, ils se mettent à un mètre avec Neymar, ils redoublent les passes, mais pour nous chambrer. Donc je parle un peu, je me chauffe un peu avec Neymar".

C’est à ce moment là que Leandro Paredes est venu défendre le brésilien, ses propos virulents n’ont pas été appréciés par le Sétois. “Et lui il vient, comme si c’était son garde du corps. Il parle, il insulte, il a insulté tout le monde quand il est rentré. Je ne comprends pas le mec... c’est pour ça que je lui ai demandé qui c’était. C’est quand même un grand joueur, mais ce n’est pas Neymar ou Mbappé quoi ». Encore une petite pique lancée au passage à l’international argentin, dont l’attitude n’avait visiblement pas plu, du tout, à Delort.