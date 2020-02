MHSC - Delort ne voit pas pourquoi il regretterait ses propos contre Neymar

Au sortir de la lourde claque reçue face au Paris Saint-Germain (5-0, analyse et notes), hier après-midi à l'occasion de la 22ème journée de Ligue 1, les joueurs du Montpellier Hérault Sport Club n'étaient pas très bavards en zone mixte. Andy Delort, l'attaquant pailladin (28 ans, 8 buts et 2 passes décisives en 21 matches de Ligue 1 cette saison), a eu le mérite de s'arrêter brièvement devant les journalistes pour revenir sur cette large défaite mais également sur ses propos d'avant-match à l'encontre de Neymar.

"On n’a pas été dedans. Même à 12 ça aurait été compliqué alors à dix. Je n’ai pas souvenir d’avoir vu une équipe de Paris aussi forte", a lancé le numéro 9 du MHSC dans les couloirs du Parc des Princes, et d'envoyer un message à la presse : "Est-ce que je regrette mes propos contre Neymar ? Pourquoi je les regretterais ? C’est un super joueur, il avait des jambes. Maintenant que les deux matches sont passés vous arrêterez de me saouler en me posant des questions sur lui..."