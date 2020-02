MHSC - Der Zakarian : 'Trop de déchet technique'

À domicile, Monaco a battu Montpellier vendredi soir (1-0, résumé et notes) en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Cette rencontre était un duel direct entre deux prétendants aux places européennes. L'issue du match laisse donc un goût amer à Michel Der Zakarian. "Lors de notre première mi-temps, on a eu trop de déchet technique. On a eu trop peu de possibilités. On n'a pas été au niveau dans le coeur du jeu. En deuxième mi-temps, on a eu un cafouillage où on aurait pu concrétiser. En première période, on a une opportunité avec Mollet. Oui, ce match me laisse des regrets. Si on ne prend pas ce but, on peut faire 0-0" a confié le coach montpelliérain.

Par la suite, il a évoqué l'absence d'Andy Delort. Celle-ci s'est faite ressentir mais n'explique pas à elle seule cette défaite, comme l'a expliqué MDZ. "Andy (Delort) a de la puissance, un bon jeu de corps, il est important. Sans ses meilleurs joueurs sur le terrain, c'est toujours plus difficile. Comme toutes les équipes. Je ne regrette pas mon choix d'avoir remplacé Delort par un milieu. Mais de toute façon, depuis le début de saison, on est en difficulté à l'extérieur. Parfois, on démarre le match sans jouer juste. C'est ainsi... On savait que si on perdait, ils nous passaient devant. Maintenant, il reste 13 matches. On va essayer de leur repasser devant. On sait qu'on va reproduire de bons matches."