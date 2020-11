MHSC - Der Zakarian a apprécié les 'réponses positives' de ses joueurs

C'est un Michel Der Zakarian plutôt satisfait qui s'est arrêté en conférence de presse, ce dimanche après-midi, à l'issue du court succès obtenu sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (0-1, analyse et notes) lors de la 9ème journée de Ligue 1. L'entraîneur du Montpellier Hérault Sport Club a apprécié la réaction de ses joueurs, qui ont certes mis fin à une mauvaise série (quatre matches sans victoire) mais qui sont encore loin d'être guéris.

"Il y a eu des réponses positives des joueurs après des discussions cette semaine. Nous avions mis un nouveau système pour ce match opposant deux équipes malades. Quand on vient à Saint-Etienne et que le Chaudron est plein, cela stimule leurs joueurs et le huis clos leur fait certainement perdre des points", a-t-il reconnu face aux journalistes, et d'ajouter : "Nous avons eu une bonne maîtrise collective, nous aurions dû les punir avant la mi-temps. En seconde période, ils ont eu une occasion franche mais mon gardien n'a eu aucun arrêt à faire. C'est le premier clean sheet depuis le début de saison. Cela me plaît aussi. Nous ne sommes pas guéris. Nous avons seulement livré un bon match. Il faut confirmer contre Bordeaux".