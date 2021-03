MHSC - Der Zakarian débriefe la qualification obtenue face à Alès

Ce samedi après-midi, le Montpellier Hérault Sport Club a disposé de la formation de National 3 d'Alès (1-2, résumé), à l'occasion des 16èmes de finale de la Coupe de France. Un court succès analysé devant les caméras du site officiel du club par Michel Der Zakarian, l'entraîneur pailladin.

"Inquiets ? Non. Comme souvent quand on joue des équipes inférieures à cette période là, le terrain était très, très difficile à jouer. Les joueurs ont été sérieux, ils ont bien abordé le match même si on a eu des moments difficiles en première mi-temps. En deuxième, on a pressé plus haut et on a su arracher la victoire. On a été sérieux et on se qualifie, c'est le principal. C'est toujours bien d'avancer et de se qualifier. C'était un match couperet. Il fallait être sérieux et efficace et on l'a été", a indiqué le tacticien héraultais au micro de Philippe Sers.