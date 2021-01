MHSC - Der Zakarian énervé par le nul concédé face à Nantes

Hier soir, dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1, le Montpellier Hérault Sport Club n'a pu faire mieux que match nul face au FC Nantes (1-1, analyse et notes). Un score de parité qui a passablement énervé Michel Der Zakarian, l'entraîneur du club pailladin. Le technicien héraultais n'a pas vraiment apprécié la prestation d'ensemble délivrée par son équipe et l'a fait savoir en conférence de presse.

"On a joué dix minutes, puis on a disparu. On a manqué notre match, on n’a pas été bon. Flo s’est fait agresser en première période. Il a pris un gros coup de pied dans la cuisse et ne pouvait plus courir après la pause. Jusqu’à la pause, Nantes n’a rien eu comme occasion. On aurait pu le gagner sur la fin mais on a mal joué. Quand on ne fait pas trois passes d’affilée, il est compliqué de se créer des situations. C’est trop peu pour prétendre gagner un match", a estimé Michel Der Zakarian, et de conclure : "On a failli perdre ce match sur deux ou trois situations en seconde période. Heureusement, Jonas Omlin a réussi deux arrêts".