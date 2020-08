MHSC - Der Zakarian et Congré analysent la défaite à Rennes

Défait à Rennes (2-1), Montpellier a raté son entrée en scène dans cette saison 2020-2021 de Ligue 1. Un résultat frustrant pour Daniel Congré, capitaine du club de la Paillade après la réduction du score tardive à 2-1 de Gaetan Laborde à la 90e minute. "On concède pas mal d'occasions en première période, mais on était toujours dans le match", analyse-t-il. On a rien lâché et on a été récompensés un peu tard."

Des enseignements sont à retenir selon Michel Der Zakarian, l'entraîneur du MHSC. Malgré sa défaite, le coach ne veut pas oublier le bon état esprit de ses troupes. "On aurait pu mieux utiliser le ballon, mais je suis très content de l'état d'esprit de l'équipe." Prochain rendez-vous le 12 septembre contre Nice pour la troisième de journée de championnat. Montpellier aura l'occasion de se rattraper contre un club qui a gagné ses deux premiers matchs cette saison.