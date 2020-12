MHSC - Der Zakarian et Ferri méfiants avant d'affronter Brest

Montpellier veut réaliser la passe de cinq. Sur une série de 4 victoires de rang à l'extérieur, les héraultais sont paradoxalement plus à l'aise loin de leur base qu'à la Mosson. "Ce n’est jamais facile de se déplacer mais on s’est améliorés par rapport à l’année dernière. On a eu ce petit déclic, cette libération d’être aussi performants à l’extérieur qu’à domicile. C’est important de garder cela si on veut réaliser une belle saison", a expliqué Jordan Ferri. Demain dimanche, le milieu de terrain montpelliérain et ses coéquipiers joueront face à une équipe du Stade Brestois 29 qui étonne en ce début de saison. "Brest est une équipe en forme aussi, qui joue très bien, maîtrise bien le ballon et propose de beaux mouvements", a indiqué Michel Der Zakarian.

Ligue 1 - 16e Journée Brest - - Montpellier