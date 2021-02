MHSC - Der Zakarian et Hilton veulent faire "un gros match" à Lyon

Après une série noire (neuf matches sans succès) qui n'a que trop duré, le Montpellier Hérault Sport Club a renoué avec le bon goût de la victoire le week-end dernier face au Dijon FCO (4-2). Demain soir (21 heures, Groupama Stadium), lors de la 25ème journée de Ligue 1, sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, les Pailladins tenteront de confirmer ce début d'embellie. Pour Michel Der Zakarian et Vitorino Hilton, entraîneur et défenseur central héraultais, la tâche ne sera évidemment pas simple dans la capitale des Gaules.

"L'Olympique Lyonnais est une équipe bien armée qui joue très bien, ils ont de la qualité dans tous les postes, c'est une équipe qui va très vite mais on n'y va pas pour perdre mais pour leur poser problème et ramener des points de là-bas. À nous de jouer un gros match demain. L'Olympique Lyonnais est en capacité de scorer à tout moment", a indiqué le technicien du MHSC en conférence de presse. Son défenseur brésilien a ensuite ajouté : "Actuellement, l'Olympique Lyonnais est en meilleure forme qu'en début de saison quand on les avait battus. On va à Lyon pour faire un gros match et montrer qu'on a une équipe de qualité. L'OL est une équipe très difficile à jouer, à nous de répondre demain soir. Pour demain à Lyon, le mot c'est de jouer collectif".