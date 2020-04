MHSC - Der Zakarian favorable à un arrêt de la saison

Arrêtée depuis le 13 mars dernier, la Ligue 1 se prépare à une potentielle reprise. Avec la début du déconfinement qui approche (11 mai), les clubs anticipent sur une possible autorisation de reprendre les entraînements avant un retour à la compétition au cours de l'été. Toutefois, la question de la reprise divise toujours. A Montpellier, Michel Der Zakarian estime qu'il serait préférable d'annoncer la fin de la saison et reprendre avec le prochain exercice.

"On a vu avec le doc, les kinés, le staff… On essaye de mettre quelque chose en place mais il va falloir s’adapter en permanence. Pour moi, ça va être très compliqué de reprendre la compétition. Je serais plus partisan d’attendre et de repartir sur la saison prochaine quand les conditions seront meilleures mais ce n’est pas moi qui décide. On fera ce qu’on nous dira" a-t-il déclaré lors d'un entretien pour le Midi libre.