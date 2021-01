MHSC - Der Zakarian l'assure, Montpellier "va relever la tête"

Ce samedi après-midi, le Montpellier Hérault Sport Club s'est incliné face au Racing Club de Lens (1-2, analyse et notes), lors de la 22ème journée de Ligue 1. En conférence de presse, Michel Der Zakarian, l'entraîneur pailladin, a analysé le nouveau revers de son équipe qui en est désormais à huit matches de rang sans succès.

"On a bien aidé Lens sur le premier but. On n'a pas agi comme il fallait pour dégager le ballon qui amène le but. Lens a fait trois frappes dans le match, dont deux cadrées qui ont fait deux buts. Quand on prend des buts comme ça, c'est souvent dans une période comme celle qu'on vit en ce moment. Et on le paie cash", a estimé le technicien héraultais et d'ajouter : "Nous devons mettre plus de rigueur et d'agressivité. Nous devons gagner nos duels. On a fait une seconde période plus cohérente. On n'a pas lâché. On est revenus à 2-1, on aurait pu égaliser mais leur gardien a fait de beaux arrêts".

Malgré la très mauvaise passe de son équipe, particulièrement amoindrie lors de ses dernières sorties, Michel Der Zakarian garde une totale confiance en son groupe et pense que la roue n'est pas très loin de tourner : "On doit aller chercher la victoire en s'arrachant. Du jour au lendemain, on n'est pas des pestiférés. On a de bons joueurs, mais on doit se laver la tête pour pouvoir repartir. On doit récupérer nos suspendus, nos malades et nos blessés. Et il faut que notre groupe se batte ensemble. On doit se remettre la tête à l'endroit. On va relever la tête pour aller chercher des victoires", a-t-il conclu.