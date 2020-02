MHSC - Der Zakarian met la pression sur ses joueurs

Samedi soir, Montpellier a enchaîné une seconde défaite de rang à Angers (1-0) lors de la 26ème journée de Ligue 1. Déjà battus à Monaco la semaine passée, les Montpelliérains ont confirmé leurs difficultés à l'extérieur, eux qui n'ont gagné qu'un match loin de leurs terres cette saison. Agacé par la nouvelle prestation terne de son équipe, Michel Der Zakarian a décidé de mettre un gros coup de pression à ses hommes.

"J’ai un effectif et j’utilise les joueurs comme je l’entends. Il n’y a pas de titulaire indiscutable. Il y a un effectif, il faut l’utiliser. Ensuite, quand on est sur le terrain il faut être bon. Pour gagner les matchs il faut être bon individuellement et dans le collectif. Là il y a des comptes à rendre individuellement et collectivement. On ne fait pas tout pour être performant" a-t-il lâché. Pour l'heure, Montpellier est huitième avec 37 unités au compteur.