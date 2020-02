MHSC - Der Zakarian n'a jamais connu mieux dans sa carrière

Entraîneur du Montpellier HSC depuis mai 2017, Michel Der Zakarian réalise un excellent travail avec le club héraultais. Toujours en lice pour une qualification en Coupe d'Europe à l'issue de la saison, le MHSC s'affirme comme un club sérieux du championnat de France. Réputé pour son côté familial, Montpellier doit sa réussite actuelle à son effectif de qualité bâti depuis l'arrivée du technicien franco-arménien. Egalement passé par Nantes, Clermont ou Reims, ce dernier affirme qu'il travaille actuellement avec le meilleur effectif de sa carrière d'entraîneur.

"Je crois, oui (que c'est le meilleur effectif avec lequel il ait travaillé, ndlr). J'en parlais l'autre jour avec ma femme et mon staff, c'est un effectif de qualité. Je ne sais pas s'il me ressemble mais, avec Bruno Carotti (directeur sportif) et la cellule de recrutement, on l'a construit petit à petit. La première année, on a densifié derrière car l'équipe prenait beaucoup de buts. Puis la saison dernière, on a trouvé le duo de devant (Laborde-Delort), qui a très bien marché et qui continue cette année. Cet été, on a modifié notre milieu avec Téji (Savanier) et Jordan (Ferri). On a voulu amener une touche technique même si on a moins de dimension athlétique, de force, au milieu de terrain. On a perdu Ellyes Skhiri (parti à Cologne), et je pense qu'avec lui on aurait encore une meilleure assise. Mais oui, c'est le groupe le plus fort que j'ai dirigé jusque-là, même si on doit encore montrer plus de choses, être plus concentrés, plus constants" a confié l'entraîneur montpelliérain dans un entretien accordé à L'Equipe.