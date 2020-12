MHSC - Der Zakarian n'a pas tenu de conférence de presse

Après la défaite 2-3 à domicile face au LOSC, Michel Der Zakarian, l'entraîneur du MHSC, ne s'est pas présenté en conférence de presse. Mais ce n'est pas un choix volontaire du technicien. En effet, le délégué de la Ligue aurait fait savoir au club pailladin que l'entraîneur ne pouvait pas se présenter en conférence de presse après son exclusion en fin de match. Un fait assez étonnant puisque plusieurs coachs exclus en cours de match ont parlé à la presse cette saison, à l'image d'André Villas-Boas face à Nîmes au début du mois de décembre.

Jordan Ferri s'est toutefois présenté devant les médias pour analyser la défaite. "On n'a pas triché, on a fait beaucoup d'efforts, mais on est très fatigués. On a toujours couru après le score. Cela montre notre état d'esprit pour revenir au score. On a manqué d'un peu de temps pour marquer un troisième but. C'était un bon match même si on a mal négocié certaines phases de jeu défensives. On aurait dû être plus compact et laisser moins d'espace" a-t-il déclaré.