MHSC - Der Zakarian partagé entre satisfactions et regrets après Brest

Ce dimanche après-midi, le Montpellier Hérault Sport Club a arraché le match nul sur la pelouse du Stade Brestois 29 (2-2, analyse et notes). Au sortir de cette rencontre comptant pour la 16ème journée de Ligue 1, la satisfaction était plutôt de mise chez Michel Der Zakarian. L'entraîneur du MHSC a tenu à féliciter son effectif, largement remanié en Bretagne, mais a aussi déploré un certain manque de solidité défensive.

"C'est un bon point, étant donné cette occasion pour Brest à la dernière minute. Mais on aurait pu gagner ce match si on avait été plus vigilants sur coups de pied arrêtés. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on prend encore deux buts. C'est compliqué pour gagner des matches, il va falloir que l'on défende mieux sur certaines situations. Mais le contenu de notre match est satisfaisant, face à une bonne équipe", a estimé le technicien pailladin, et d'ajouter sur les changements par rapport au dernier match : "On voulait impliquer tout le monde, les joueurs ne sont pas contents quand ils sont sur le banc, et ceux à qui j'ai fait appel cet après-midi ont répondu présent".