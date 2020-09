MHSC - Der Zakarian regrette les trop nombreuses erreurs

Sur le gong ou presque, Montpellier a arraché le match nul sur la pelouse de Dijon (2-2, analyse et notes). Les Héraultais, qui ont encore une fois confirmé leurs difficultés à l'extérieur, ont surtout commis beaucoup trop d'erreurs pour espérer s'imposer face au DFCO. En conférence de presse, le technicien Michel Der Zakarian a regretté ces cadeaux.

"Nous avons failli perdre, mais nous revenons sur un penalty. Nous avons commis trop d'erreurs. Il y a eu trop de déchet technique. Nous n'avons pas bien joué. Nous sentions que nous pouvions faire mieux. On s'est fait planter sur le deuxième but. Nous avons vécu un moment très dur. Nous nous sommes accrochés jusqu'au bout et nous avons le mérite de revenir. Nous avons été menés deux fois et nous sommes revenus deux fois. Nous avons senti que les Dijonnais étaient fébriles et cela nous a aidés pour revenir" explique Der Zakarian. "(...) C'est le football. Ce sont des erreurs. Même sur le deuxième but, nous ne sommes pas au marquage. Je suis content d'être revenu au score. Nous avons eu du mal à mettre notre jeu en place et à trouver des décalages pour mettre en danger l'adversaire".