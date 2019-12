MHSC - Der Zakarian savoure la souveraineté de son équipe à La Mosson

Pour sa dernière de l'année 2019, le Montpellier Hérault Sport Club a fait feu de tout bois, corrigeant hier soir à la Mosson le Stade Brestois (4-0). À l'issue de cette très belle victoire, obtenue dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1, Michel Der Zakarian, l'entraîneur pailladin, a fait part de son immense satisfaction.

"Cela fait plaisir de gagner 4-0. On a été très efficaces. On a concrétisé chaque fois que nous avons réussi à bien combiner et jouer juste. On leur a fait mal. Brest a eu le ballon, des situations, mais Geronimo (Rulli) n'a eu que deux arrêts à faire. C'est bien que Gaëtan (Laborde) finisse l'année par un doublé et réussisse un beau match. Il a répondu à mon attente. On a bien défendu dans l'ensemble et on a plutôt bien maîtrisé le match", a savouré le technicien montpelliérain, et de dresser un bilan de cette première moitié d'exercice : "On fait une première partie de saison très intéressante à la maison, avec sept victoires, un nul et deux défaites. Mais on a lâché trop de points à l'extérieur. Si on avait mis autant de qualité à l'extérieur qu'à domicile, on aurait pu gagner quelques matches de plus".