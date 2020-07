MHSC - Der Zakarian se réjouit de l'arrivée de Mavididi

Après avoir fait part de ses ambitions pour la saison prochaine avec le MHSC, Michel Der Zakarian a évoqué la première recrue du club lors de ce mercato estival en la personne de Stephy Mavididi (5 buts et 1 passe décisive en 22 matchs de Ligue 1 avec Dijon). L'attaquant anglais, qui appartenait à la Juventus de Turin, viendra épauler le prolifique duo d'attaquants : Andy Delort-Gaëtan Laborde.

"On est très heureux de récupérer Stephy. Il a un profil différent des autres attaquants que l’on possède. Il va très vite, il est capable d’éliminer. Il a de la rupture dans ses courses, c’est très intéressant pour nous" a déclaré le coach du MHSC dans le RMC Football Show. Der Zakarian a ensuite évoqué la possibilité de les voir évoluer tous les trois en même temps : "il peut rentrer dans la rotation avec (Gaëtan) Laborde et (Andy) Delort, et pourra même évoluer avec les deux de devant. Tous les bons joueurs peuvent jouer ensemble s’ils sont intelligents".