MHSC - Der Zakarian tire son chapeau aux Rennais

Dans sa course à l'Europe, Montpellier pourrait bien être plombé par ses mauvaises performances à l'extérieur au moment de faire les comptes. En championnat, les Montpelliérains ne se sont imposés qu'une seule fois loin de leur base et ils ont subi un neuvième revers ce dimanche après-midi, et pas des moindres. A Rennes, la bande à Michel Der Zakarian a subi un cinglant 5 à 0 qui ne souffre d'aucune contestation possible. Après la rencontre, l'entraîneur héraultais a d'ailleurs reconnu la supériorité de l'adversaire et a souligné l'inefficacité défensive de son groupe.

"Sur la première mi-temps je pense qu'on aurait pu réduire un peu le score. On a trois occasions. Les deux premières qui tapent les poteaux, ça manque un peu de réussite, la troisième quand Andy (Delort) frappe, il doit centrer en retrait. [...] Ils (les Rennais) marquent un très joli premier but et sur le deuxième on défend très, très mal collectivement. Et puis en deuxième mi-temps il faut dire que Rennes a été beaucoup plus fort que nous, ils nous ont mangés dans tous les compartiments et on n'a pas existé. Il faut féliciter cette équipe de Rennes qui est une très bonne équipe, qui nous a donnés une leçon de football en deuxième mi-temps. Quand on a pas le ballon, il faut savoir bien défendre collectivement et on a été très mauvais dans ce registre-là. Avec le ballon on a été très pauvre aussi en deuxième" a déclaré Der Zakarian.