MHSC - Der Zakarian veut poursuivre son aventure à Montpellier

Michel Der Zakarian a débarqué il y a maintenant trois ans du côté de Montpellier et le moins que l'on puisse dire c'est que son travail est plutôt remarquable. Après un nouveau très bon début de saison, le MHSC est 7ème avec seulement deux points de retard sur le second. Malgré ces résultats, les dirigeants montpelliérains n'ont toujours pas prolongé le contrat de leur entraineur qui arrive pourtant à terme en juin prochain. L'ancien coach du FC Nantes de son côté n'attend plus qu'une proposition de sa direction pour poursuivre son aventure à la Paillade.

"Je me plais à Montpellier. Je l’ai déjà dit. Je travaille avec des gens en qui j’ai confiance et qui me font confiance. On travaille en harmonie avec la direction et toutes les composantes du club. Les clés sont entre les mains de mes dirigeants. Je suis en fin de contrat et ce sont eux qui décident s’ils sont contents de moi ou pas. Moi je m’y plais, c’est ma 22e saison ici en tant que joueur, entraîneur et éducateur" a déclaré le technicien arménien à Téléfoot.