MHSC - Der Zakarian voit du positif dans le confinement

Confinement oblige, Michel Der Zakarian (57 ans), l'entraîneur du Montpellier Hérault Sport Club, en profite pour se ressourcer et se refaire une santé mentale. "Je décompresse. Je remarque aussi que je dors beaucoup mieux que d’habitude. Les nuits sont plus longues. Il y a moins d’anxiété par rapport au foot. Il n’y a plus rien, aucun objectif, pas de pression de résultats, pas de gestion du groupe", a indiqué le technicien pailladin à nos confrères de Ouest-France.

Mais l'entraîneur héraultais n'en reste pas moins actif, notamment en planchant déjà sur le prochain mercato : "On visionne des joueurs, avec les scouts. Mais on n’est pas au club. J’ai tout le monde au téléphone, c’est tout", a-t-il révélé, et de donner des bonnes nouvelles de l'ensemble de son effectif. "Je n’ennuie pas les joueurs tous les jours mais je le fais une fois par semaine. Je les ai appelés lundi, pour prendre de leurs nouvelles ainsi que de leurs proches. Tout le monde allait bien", a-t-il conclu.