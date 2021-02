MHSC - Deux cadres de retour le déplacement à Lyon

Pour le déplacement sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, prévu ce samedi soir (21 heures, Groupama Stadium), dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1, le Montpellier Hérault Sport Club va enregistrer le retour de Pedro Mendes. Après avoir manqué les deux derniers matches de son équipe, l'un pour cause de blessure (pied) et l'autre sur suspension, le défenseur central portugais (30 ans, 18 matches joués en championnat cette saison, 2 buts) est apte, rapportent Le Midi Libre et Radio France Bleu Hérault.

Face aux Rhodaniens, le club héraultais va aussi pouvoir compter sur Jordan Ferri. Ménagé en Coupe de France face au Racing Club Strasbourg Alsace, le milieu de terrain défensif sera bel et bien de la partie contre son club formateur. Ambroise Oyongo, le défenseur latéral gauche camerounais, qui souffre toujours de la cheville droite, sera le seul absent notable chez les Pailladins.