MHSC - Elye Wahi est aux anges

Entré à la mi-temps à la place d'Andy Delort, Elye Wahi (18 ans) a offert la victoire à Montpellier contre l'Olympique Lyonnais ce samedi (1-2), lors de la 25e journée de Ligue 1. L'attaquant héraultais a confié sa fierté au micro de Canal+ Sport.

"En ce moment, tout se passe bien et j'espère que l'équipe va continuer comme ça. C'est vrai qu'on était dans une période compliquée mais là on revient et ça fait plaisir. Je me sens bien, l'équipe m'a bien accueilli et accepté et ça m'a fait plaisir. Je suis là aujourd'hui et tout se passe bien", a avoué le buteur pailladin.