MHSC - Ferri et les ambitions d'Europe de Montpellier

Si son entraîneur affiche un certain pessimisme quant à une possible reprise de la Ligue 1, Jordan Ferri, lui, veut encore y croire. Dans un entretien accordé au média Bicpom TV, le milieu de terrain défensif du Montpellier Hérault Sport Club (28 ans, 16 matches joués en championnat) a évoqué la fin de saison passionnante qui pourrait attendre les joueurs pailladins. L'ancien élément de l'Olympique Lyonnais et du Nîmes Olympique l'assure : le MHSC, huitième avant la coupure avec 40 points au classement, a les qualités et l'envie pour aller chercher un strapontin européen.

"Aller chercher l’Europe n’est pas un objectif clair du club. En début de saison, on ne nous en a pas parlé. Mais quand on connait la qualité de l’effectif et des 2/3 du championnat que l’on a réalisé, on se dit entre nous, avec le président, avec le coach et le staff, qu’on a quelque chose à aller chercher. En tant que compétiteurs, on a envie d’être le plus haut possible avec Montpellier. Je pense qu’on a les capacités pour aller accrocher une place européenne", a estimé le numéro 12 du MHSC, plutôt déçu d'être coupé dans son élan. "On allait attaquer un sprint final avec 10 journées où on allait rencontrer beaucoup de concurrents directs mais malheureusement, on n’a pas eu l’occasion de finir ça. Mais cette saison, on avait la possibilité et l’ambition d’aller chercher ces places européennes", a-t-il conclu.