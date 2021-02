MHSC - Florent Mollet savoure : "La chance a tourné"

Après la victoire 2-1 sur le Stade Rennais, Florent Mollet a fait un saut en conférence de presse. Le milieu de terrain montpelliérain, titulaire cet après-midi, a évoqué la bonne série de son équipe, qui vient de battre Lyon puis Rennes. "Ça nous fait du bien, on recolle au niveau des points avec Rennes. On a eu du mal durant les 15 premières minutes, on a su rectifier le tir en changeant de système aussi. Le premier but nous a fait du bien et on a réussi à mettre le deuxième rapidement. En deuxième mi-temps, on a subi mais avec la force mentale et la détermination que tout le monde a mis, on a réussi à conserver la victoire" a-t-il déclaré. "En première mi-temps, on a trois frappes, on est plus efficaces, on a un peu plus de réussite aussi car le contre revient sur Stephy Mavididi. La chance a tourné un peu, ça fait du bien, il faut contineur comme on fait en ce moment".

Malgré la septième place, Florent Mollet veut "rester les pieds sur terre" concernant les ambitions montpelliéraines. "Je ne dirai pas qu'on a fait l'erreur de parler d'Europe, car c'est l'ambition du club et des supporters, mais il faut rester conscient des choses. Le foot ça va vite, il faut rester dans ce qu'on fait en ce moment. Dans les 8 dernières journées, on verra ce qu'il se passe".