MHSC - Foot sauvage : Gaëtan Laborde présente ses excuses

Hier, Sud-Ouest révélait que Gaëtan Laborde et Loïs Diony (ASSE) avaient pris part à un match de "football sauvage" à Mont-de-Marsan, leur ville natale, le 23 mai dernier. Ce type de rassemblement étant formellement interdit par la loi en raison des règles sanitaires instaurées, les forces de l'ordre ont dû intervenir. Sur son compte Instagram, l'attaquant du MHSC (26 ans) a dans un premier temps confirmé avoir été présent durant ce rassemblement illégal, puis a tenu à s'excuser.

"Les médias ont déclaré que j’avais participé il y a quelques jours à une partie de 'football sauvage' à Mont-de-Marsan en compagnie de Lois Diony. Je le confirme", peut-on lire sur la publication du Montpelliérain. En revanche, ce n'était apparemment pas le scénario prévu, "à l’origine nous ne devions être que quelques amoureux du football à vouloir se dégourdir les jambes après ces longues semaines sans ballon. L’amour du football a été plus fort." précise-t-il. A l'arrivée de la police, Laborde avoue avoir "aussitôt pris conscience que ce n’était pas la meilleure idée" et a préféré "quitter les lieux alors que le match a continué." L'ancien bordelais, qui est "bien conscient" de ne pas avoir eu une attitude exemplaire, "assume l’entière responsabilité de (ses) actes" et présente ses "plus plates excuses".