MHSC - Gaëtan Laborde annonce la couleur avant d'affronter le PSG

A deux jours de la réception du PSG au Stade de La Mosson (samedi, 21h00), Gaëtan Laborde s'est présenté en conférence de presse. L'attaquant du MHSC, qui devra mener l'attaque en l'absence d'Andy Delort (positif au coronavirus), assure que les Pailladins se préparent "sereinement". "Cette semaine on l’entame sereinement, il va falloir faire un grand match. Le PSG est une très grande équipe, on est prêt à faire un super match. Il faut sortir un très gros match pour faire un résultat contre eux. Ils ont eu plusieurs blessés et ils les récupèrent petit à petit. Je ne sais pas si c’est le meilleur moment de les affronter. On se focalise sur nous, nous on se sent bien et on va essayer de sortir un grand match. On va se donner à 200%, on a de la qualité dans l’équipe mais il va falloir faire un match exceptionnel pour avoir un résultat.“

Gaëtan Laborde s'est ensuite montré plutôt élogieux envers l'équipe parisienne. “Ce sont des joueurs extraordinaires, il faudra être attentif, parfois ça ne dépend pas que de nous, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Il faut avoir l’ambition de pouvoir et vouloir passer devant eux. L’état d’esprit est bon, tout le monde est bien et c’est pour ça aussi qu’on gagne des matches. On a une équipe de qualité, on a confiance en nous, on a beaucoup d’automatismes ensemble, aujourd’hui on est très haut dans le classement, on prend les points. Samedi on fera le match qu’on doit faire et si on peut gagner, on ne se gênera pas.”