MHSC - Geronimo Rulli présente ses excuses à l'arbitre Jérôme Brisard

Le 13 décembre dernier, à Lille (défaite 2-1 du MHSC), Geronimo Rulli rejoignait les vestiaires à la mi-temps en invectivant violemment l'arbitre de la rencontre, Jérôme Brisard, coupable selon lui de s'être trompé en accordant un pénalty au LOSC pour une faute peu évidente sur Victor Osimhen. Sorti de ses gonds, le portier argentin (27 ans) n'avait finalement pas été inquiété par la commission de discipline, mais s'en veut d'avoir tenu de tels propos, qui plus est face aux caméras de télévision.

Présent jeudi en conférence, il s'est excusé auprès de l'homme en noir. "Je n'aime pas l'injustice et pour moi, il n'y avait pas pénalty. Je l'ai dit à l'arbitre, je me suis énervé et je demande pardon pour ce que j'ai dit", a confessé Rulli, dont le caractère bien trempé plaît dans le sud de la France. "Je suis quelqu'un de très calme, mais je n'ai pas de problème pour montrer mon caractère. Si je dois dire quelque chose, je le dis."