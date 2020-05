MHSC - Hilton a une idée fixe pour son avenir

L'arrêt prématuré de la saison 2019-2020 de Ligue 1 n'a rien changé à sa motivation : malgré ses 42 ans, Vitorino Hilton a toujours envie de poursuivre sa carrière, idéalement sous les couleurs du Montpellier Hérault Sport Club. En fin de contrat au 30 juin, le défenseur central brésilien attend désormais un signe de ses dirigeants : "Oui je veux prolonger après, on ne sait pas… Il faut voir et discuter avec le Président (sourire). Moi, je veux rester, si le Président veut me garder... moi, je veux rester ! Dans la tête, je veux prolonger trois ans, mais après dans le corps je ne sais pas si je peux prolonger trois ans (rires), j’en veux au moins une de plus", a indiqué le numéro 4 pailladin (28 rencontres jouées en Ligue 1 cette saison, 2 passes décisives) au cours d'un live sur Instagram, et de conclure : "J’espère bien continuer encore une saison, on va dire la dernière, je pense (sourire). Je veux être pailladin jusqu’à la fin de ma carrière, mais je le serai quoiqu'il arrive".