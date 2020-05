MHSC - Hilton savoure le retour de Lens en L1

Ce samedi, lors d'une interview sur le réseau social Instagram avec notre confrère journaliste à L'Equipe, Hugo Guillemet, Vitorino Hilton, le défenseur central du Montpellier Hérault Sport Club, s'est confié sur le retour du Racing Club de Lens en Ligue 1. Une vraie joie pour le joueur brésilien, qui a porté les couleurs des Sang-et-Or entre 2004 et 2008.

"J'ai vécu trois belles années avec Lens (de 2004 à 2008), ça a marqué ma carrière. Voir Lens de nouveau en Ligue 1, ça me fait plaisir. Et j'espère être à Montpellier la saison prochaine pour aller à Bollaert et retrouver le public lensois", a indiqué l'axial auriverde (42 ans).