MHSC - Jordan Ferri veut rectifier le tir au plus vite

Le Montpellier Hérault Sport Club est dans le dur. Le club pailladin n'a plus gagné en championnat depuis six rencontres et a confirmé sa mauvaise passe du moment en s'inclinant face à l'AS Monaco (2-3, analyse et notes), hier soir à la Mosson, lors du match d'ouverture de la 20ème journée de Ligue 1. Un revers débriefé au micro de la chaîne Téléfoot par Jordan Ferri, le milieu de terrain montpelliérain. Pour le numéro 12 (20 matches joués cette saison en championnat, 1 passe décisive), le MHSC va devoir rectifier le tir pour "repartir de l'avant au plus vite".

"On a eu un début de match compliqué, ils nous ont mis beaucoup de pression. Après, on a eu du mal à ressortir le ballon. Quand on le récupérait, on le reperdait tout de suite, donc ils avaient de gros temps forts, ce qui nous a mis en difficulté. On prend des buts évitables encore une fois, les deux premiers sont évitables", a estimé l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, et d'ajouter : "On s'est parlé à la mi-temps, on a changé de système, on a vu un autre visage, on a produit du jeu. Là, on a réussi à sortir les ballons, et on s'est procuré des occasions. Je pense qu'on les a fait douter. Mais il nous a manqué quelques minutes pour arracher l'égalisation. C'est dur parce qu'encore une fois, on ne se sent pas surclassés mais on ne prend pas de points. Il va falloir rectifier ça et repartir de l'avant au plus vite".