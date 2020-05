MHSC - Joris Chotard revient sur son accrochage avec Neymar

Le 7 décembre dernier, à l'occasion de la réception très attendue du PSG, le jeune Joris Chotard (18 ans) commençait son duel avec Neymar par une cravate sévère sur la star brésilienne. Ce geste, qui avait fait le tour de la toile à l'époque, le milieu du MHSC l'a évoqué dans son passage sur l'émission "100% Paillade" de France Bleu Hérault, lundi soir. "Au bout d'une ou deux minutes, il a essayé de me faire un sombrero et je n'avais pas forcément envie de le laisser faire", raconte-t-il. "Je me suis dit : 's'il fait ça au bout de deux minutes, qu'est ce qu'il va me faire tout le match ?'"

Le joueur formé à la Paillade assure que le geste n'était ni volontaire, ni prémédité. Il poursuit : "donc il me met un sombrero, j'essaye de revenir, il s'accroche à moi. Je voulais certes l'attraper, mais je n'ai pas fait exprès de lui mettre une cravate et de le prendre au cou". Enfin, lorsqu'il a constaté que les images avaient fait le tour de la toile après le match, Chotard a préféré le prendre avec humour. "C’est vrai qu’après le match j’ai vu les réseaux sociaux, j’ai vu que tous mes amis me remontraient la vidéo et les images, ça m’a fait rire" conclut-il. Pour sa première saison avec le groupe professionnel, le jeune espoir totalise 23 matchs sous les couleurs orange-et-bleu.