MHSC - L'agent de Gaëtan Laborde se prononce sur son mercato

Depuis son arrivée au MHSC en 2018, Gaëtan Laborde (26 ans) s'épanouit pleinement et réalise de très bonnes performances. A l'approche du mercato, son agent, Christophe Hutteau, s'est exprimé auprès de Var-Matin sur l'avenir du joueur formé chez les Girondins de Bordeaux. Ce dernier affirme être "convaincu qu’il ne bougera pas" de Montpellier. L'agent ajoute : "j’ai encore discuté avec lui hier et on ne se pose pas aujourd’hui la question d’un éventuel départ. Soyons clair Gaëtan ne partira pas pour partir".

Mais Hutteau rappelle tout de même que, dans le monde du football, "on ne peut jamais rien exclure". Si le numéro 10 pailladin doit partir, "il faudrait que l’offre financière et surtout l’offre sportive vaillent vraiment la peine. À standing égal voire même légèrement supérieur" explique-t-il. Lorsque la possibilité de voir l'attaquant filer du côté de Rennes, qui s'apprête à disputer les tours préliminaires de Ligue des Champions, est évoquée il répond : "est-ce que Rennes est plus ambitieux que Montpellier? Je n’en suis pas sûr". Laborde, qui est sous contrat jusqu'en 2022 avec le MHSC, a inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives en 28 matches de Ligue 1 cette saison.